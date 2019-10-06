Главный тренер «Сочи» раскритиковал лидеров команды за игру в матче с «Амуром»

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов обрушился с критикой на ведущих игроков команды после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2). В заключительной трети матчи в составе «леопардов» удалились Шон Коллинз, Илья Крикунов, Алексей Петров и Дмитрий Шикин.
«Неплохо играли первые два периода. Бросали и лезли, что-то там создавали. Но такие удаления от наших ведущих игроков — просто недопустимо. Мы должны что-то с этим делать. Счёт ничейный, а мы полпериода играем в меньшинстве. Повторюсь, это недопустимо», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.
«Амур» одержал третью победу подряд, а ХК «Сочи» потерпел пятое поражение в шести последних матчах регулярного чемпионата. 8 октября «леопарды» встретятся на выезде с «Йокеритом», а хабаровский клуб в этот же день сыграет в Москве с ЦСКА.
- 6 октября 2019
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