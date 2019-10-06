Арт. Галимов: подъехал к Зарипову и спросил: что ты сделал?

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:2).
«Тяжёлая игра, неважно сыграли первый период. Настроились в перерыве, начали играть, забивать голы, выигрывать борьбу. Что ещё не получалось? Тяжело сказать. Большинство соперника «пять на три»? И мы сыграли хорошо, и у них были какие-то пасы корявенькие, недодачи, перескакивания.
Мой гол? Нам сказали бороться за шайбу, перехватили на синей, доехал до пятачка, и мы забили.
Шайба Зарипова? Я вообще сначала не понял, что произошло. Вбросил шайбу, а она оказывается уже в воротах. Я подъехал к нему и спросил: «Что ты сделал?» Он ответил: «Забил».
Нужно много работать, «Локомотив» сейчас потихоньку набирает обороты. Главное – выиграть борьбу и забить свои голы, в том числе и в большинстве», — сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.
- 6 октября 2019
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