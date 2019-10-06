Дедунов — о выезде «Авангарда»: могли взять больше. Недосказанность присутствует

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:2).

«Не повезло или системно уступили? Даже не знаю, мне кажется, и то, и другое. Где-то не повезло, где-то сами допустили ошибки. Потеряли концентрацию, где-то потеряли игрока, убежавшего к нашим воротам. Посмотрим видео, разберём с тренерским штабом моменты, расставим всё на свои места. Наверное, «Локомотив» хорошо оборонялся, нас не пускали в зону, в самой зоне плотность была большая, никак не могли туда пробиться.

Не знаю, тяжело сказать, что помогло, что не помогло. В принципе, все действия нам не помогли, мы проиграли. Нельзя сказать, что что-то помогло или нет, если матч проигран. Повторюсь, посмотрим видео, будем разбираться.

Оценить выезд? Недосказанность присутствует. Могли больше взять, ведь всегда хочется большего. Тут и матч с Сочи снова можно вспомнить – упустили своё. А так… Играли хорошо, идём дальше», — цитирует Дедунова пресс-служба омского клуба.