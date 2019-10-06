Галиев: «Ак Барс» не задирает нос. Неделька-другая будут интересные

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:2).

«Первый период был самый тяжёлый – соперник пошёл вперёд, болельщики стали гнать их, мы в некоторых моментах выстояли. В перерыве тренер нас не похвалил, показал, как надо играть, и у нас стало получаться. Данис Зиннурович Зарипов подломил их немного во втором периоде, как мне кажется. Но впереди тяжёлые игры, мы не задираем нос: тяжёлый матч предстоит в Ярославле, потом ЦСКА, «Йокерит», «Автомобилист». Так что, я думаю, неделька-другая у нас будут интересные.

Тюбетейка как лучшему игроку матча? Не знаю, за шайбу он мне её дал или за что-то ещё. Я бы, на самом деле, сказал бы, чтобы Адам Рейдеборн оставил тюбетейку у себя, но так делать нельзя. Сегодня вся команда хорошо сыграла во втором и третьем периодах, в концовке, правда, не выстояли. Альберт Яруллин сегодня шикарный пас отдал – оставалось только в ворота попасть. Он там двоих нападающих поставил в линию, мне оставалось только точно бросить, и то я в клюшку вратарю попал», — цитирует Галиева пресс-служба казанского клуба.