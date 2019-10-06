Кравцов не попал в состав фарм-клуба «Рейнджерс» на второй матч регулярки АХЛ

«Хартфорд Вулф Пэк» объявил состав на матч регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Бриджпорт Саунд Тайгерс». Российский нападающий «волков» Виталий Кравцов остался вне заявки, информирует клубный журналист Рикки Миллинер.

Вчера, 5 октября, «Хартфорд» в первом матче сезона встречался с «Шарлотт Чекерс». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Рика Кноблауха, возглавившего фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» в межсезонье.

В минувшем сезоне Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора» в регулярном чемпионате и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету две голевые передачи в четырёх матчах. В межсезонье Виталий перешёл в систему «Рейнджерс» и принял участие в тренировочном лагере.