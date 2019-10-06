Дэйли: НХЛ хочет провести матч в России. Этот рынок представляет для нас интерес

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли подтвердил желание провести матч лиги в России.

«Идут разговоры, вполне обоснованно, что мы хотели бы провести игру в России с участием наших российских звёзд. На самом деле между желанием и реальностью очень долгий путь. Поэтому я не объявляю, что мы проведём матчи в России, но мы считаем, что этот рынок представляет для нас интерес, если мы получим поддержку Федерации хоккея России и КХЛ. Этот вопрос стоит того, чтобы его рассмотрели.

Другие страны? Мы говорили о Братиславе, Словакии, о проведении матча регулярного чемпионата в Швейцарии. Есть шанс, что Австрия будет включена этот список. Мы на постоянной основе изучаем все возможные варианты», — цитирует Дэйли пресс-служба НХЛ.