«Барыс» вызвал из клуба ВХЛ Талгата Жайлауова

«Барыс» вызвал из «Номада» нападающего Талгата Жайлауова. Об этом сообщил главный тренер команды КХЛ Андрей Скабелка.

«Мы следили за Талгатом, ходили на матчи «Номада». И да, Талгат отправляется с нами на выезд», — цитирует Скабелку Sports.kz.

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, в которых отметился одной заброшенной шайбой и четырьмя голевыми передачами.

Прошлый сезон известный форвард провёл в системе усть-каменогорского «Торпедо». За 28 матчей в Высшей хоккейной лиги он набрал 18 (9+9) очков. Также в составе «Алтая Торпедо» Талгат принял участие в 23 играх чемпионата Казахстана, включая плей-офф, в которых набрал 25 (14+11) баллов.

На чемпионате мира в первом дивизионе, прошедшем в столице Казахстана, Жайлауов провёл пять матчей в составе национальной сборной и записал на свой счёт 4 (1+3) балла.