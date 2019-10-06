М. Стаал — о тройке Панарина: кажется, что это звено играет в видеоигру
Ассистент капитана «Нью-Йорк Рейнджерс» Марк Стаал поделился впечатлениями от игры первой тройки нападения (Бучневич — Зибанеджад — Панарин) на старте регулярного чемпионата НХЛ.
«Иногда кажется, что это звено играет в видеоигру. Они будто жмут кнопки, шайба ходит от клюшки к клюшке, всё классно и красиво. Иметь в составе таких ребят — огромное преимущество. Особенно когда они ещё и в большинстве забивают», — цитирует Стаала пресс-служба НХЛ.
Зибанеджад сделал хет-трик и отметился голевой передачей в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:1). Швед, играющий в одной тройке с Артемием Панариным и Павлом Бучневичем, набрал четыре очка во второй игре подряд. С 8 (4+4) баллами Зибанеджад возглавил гонку бомбардиров сезона.
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Их тройка вытворят такие вещи на льду, что североамериканские СМИ не стесняются громких заголовков.
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