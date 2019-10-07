«Айлендерс» без Варламова уверенно обыграли «Виннипег»
«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Барклейс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Джош Бейли, Брок Нельсон, Андерс Ли и Энтони Бовиллье. Единственный гол у «Виннипега» забил форвард Патрик Лайне.
Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 19 минут 40 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил два силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1». Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов провёл матч в запасе.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Бейли (Бовиллье, Тэйвз) – 21:51' (5x4) 2:0 Нельсон (Бейли, Пулок) – 24:38' (5x5) 3:0 Ли (Мейфилд, Эберле) – 35:55' (5x5) 3:1 Лайне (Уилер, Битетто) – 37:06' (5x5) 4:1 Бовиллье (Брассар, Комаров) – 41:25' (5x5)
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