«Айлендерс» без Варламова уверенно обыграли «Виннипег»

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Барклейс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Джош Бейли, Брок Нельсон, Андерс Ли и Энтони Бовиллье. Единственный гол у «Виннипега» забил форвард Патрик Лайне.

Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 19 минут 40 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил два силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1». Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов провёл матч в запасе.