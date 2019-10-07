Покер Манты принёс «Детройту» победу над «Далласом», у Худобина 29 сейвов

«Детройт Ред Уингз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и завершилась со счётом 4:3 (0:2, 2:0, 2:1) в пользу хозяев. Для «Старз» это поражение стало третьим кряду на старте сезона.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Ред Уингз» Энтони Манта, который оформил покер. Голами в составе «Далласа» отметились Тайлер Сегин и Роопе Хинц (дважды). Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 29 бросков из 33.

Видео победного гола Манты можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 17 минут 3 секунды и нанёс 2 броска в створ ворот. Денис Гурьянов очков не набрал.