Манта — второй в истории игрок «Детройта» с покером в первом домашнем матче

«Детройт Ред Уингз» обыграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на льду арены «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев. По ходу игры «красные крылья» уступали со счётом 0:2, но смогли отыграться и победить.
Главным героем матча стал Энтони Манта, забивший все четыре гола за «Детройт». Манта – шестой игрок в истории «Детройт Ред Уингз», который совершил хет-трик в домашней игре, третий – с натуральным хет-триком и второй в истории игрок «Детройта» с покером в первом домашнем матче.
Хет-трик в домашнем матче за «красные крылья» совершали Джон Соррелл в ноябре 12, 1933 и Брендан Шанахан в октябре 16, 1998.
Энтони Манта в 2013 году выбран в 1 раунде драфта под общим 20-м номером клубом «Детройт Ред Уингз».
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