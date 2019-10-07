Хоффман: «Флорида» победила благодаря 32 сейвам Бобровского

Нападающий «Флориды Пантерз» Майк Хоффман прокомментировал результат матча «Тампой-Бэй Лайтнинг» (4:3), подчеркнув сильную игру вратаря Сергея Бобровского, совершившего 32 сейва. Хоффман в прошедшем матче оформил хет-трик.
«Болельщики и сами все поняли. Причины победы в этом матче ясны. Если бы не сэйвы Бобровского, возможно, мы бы пропустили семь-восемь голов. Матч мог завершиться совсем иначе. Но Сергей сохранил нас в игре, вдохнул жизнь на нашей лавке, и мы смогли одержать победу, реализовав несколько моментов», — приводит слова Хоффмана пресс-служба НХЛ.
Бобровский перешёл во «Флориду» летом 2019 года из «Коламбус Блю Джекетс». В составе «Блю Джекетс» он дважды становился обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю сезона НХЛ. В прошлом сезоне Бобровский в 62 матчах отражал 91,3% бросков, одержав 37 побед.
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