Зюзин — об отказе Задорова драться: ему повезло, что на дворе не XX век

Известный в прошлом защитник Андрей Зюзин прокомментировал эпизод в матче между «Колорадо Эвеланш» и «Калгари Флэймз» (4:3), в котором форвард «огоньков» Милан Лучич ударил кулаком в лицо защитника хозяев Никиту Задорова, мощно приложившего силовым приёмом другого игрока «Флэймз». Россиянин отказался от драки.



«Посмотрев все эти обсуждения в СМИ, подумал об одном: Задорову повезло что на дворе в НХЛ уже не XX век. В те годы, когда моё поколение стартовало в лиге, габаритный защитник, который проводил жёсткий приём на маленьком сопернике, в 99 случаях из 100 подвергался атаке „полицейского“ противника. А уж если речь о российском легионере, то ответ был гарантирован — и если ты не дрался, то тебя могли „закопать“. Как соперник, так и пресса с болельщиками — за пассивность.



На мой взгляд, в исполнении Задорова это не была правильная тактика. Вряд ли игрок с двухметровыми габаритами, провоцируя соперника на штраф, заработает у прессы, болельщиков и даже однолубников много вистов», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.

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