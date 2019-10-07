Отомстит ли «Спартак» СКА за прошлогодний вылет из плей-офф?
Сегодня, 7 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится шесть матчей регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Адмирал» — «Нефтехимик»;
— «Сибирь» — «Динамо М»;
— «Автомобилист» — «Трактор»
— «Салават Юлаев» — «Металлург»;
— СКА — «Спартак»;
— «Динамо» Р — «Витязь».
Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.
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