Отомстит ли «Спартак» СКА за прошлогодний вылет из плей-офф?

Сегодня, 7 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится шесть матчей регулярного чемпионата.



«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Адмирал» — «Нефтехимик»;

— «Сибирь» — «Динамо М»;

— «Автомобилист» — «Трактор»

— «Салават Юлаев» — «Металлург»;

— СКА — «Спартак»;

— «Динамо» Р — «Витязь».

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.