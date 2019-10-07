Ягр — об окончании карьеры в НХЛ: у меня опухали колени. Другой причины нет

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр рассказал, почему он завершил карьеру в Национальной хоккейной лиге и вернулся в Чехию.
«Самое главное — у меня опухали колени. Другой причины нет. Два месяца я не мог делать ничего. Это видели в клубе и не знали, как поступить. При этом в Чехии работает лучший доктор в мире, который всегда ставил меня на ноги. Даже если что-то не разглядели в «Калгари» и Канаде, мой врач это увидел — и вылечил за неделю. Опухоль спала.
Вообще, когда ты возрастной игрок, то это обычное дело, когда возникают вопросы с коленями. Другое дело, как ты решаешь эту проблему. Случилось то, что случилось. Сейчас я счастлив. Конечно, хотелось бы провести как можно больше матчей в НХЛ, сыграть на своём уровне. Но иногда это от тебя не зависит. Ну, вот так всё вышло», — цитирует Ягра официальный сайт НХЛ.
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