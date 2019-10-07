Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ягр — об окончании карьеры в НХЛ: у меня опухали колени. Другой причины нет

Ягр — об окончании карьеры в НХЛ: у меня опухали колени. Другой причины нет
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр рассказал, почему он завершил карьеру в Национальной хоккейной лиге и вернулся в Чехию.

«Самое главное — у меня опухали колени. Другой причины нет. Два месяца я не мог делать ничего. Это видели в клубе и не знали, как поступить. При этом в Чехии работает лучший доктор в мире, который всегда ставил меня на ноги. Даже если что-то не разглядели в «Калгари» и Канаде, мой врач это увидел — и вылечил за неделю. Опухоль спала.

Вообще, когда ты возрастной игрок, то это обычное дело, когда возникают вопросы с коленями. Другое дело, как ты решаешь эту проблему. Случилось то, что случилось. Сейчас я счастлив. Конечно, хотелось бы провести как можно больше матчей в НХЛ, сыграть на своём уровне. Но иногда это от тебя не зависит. Ну, вот так всё вышло», — цитирует Ягра официальный сайт НХЛ.

Ягр забивает в 47 лет! Этот мужик хочет играть в хоккей до конца своих дней
Первый и последний гол легендарного чеха разделил 31 год. И он побьёт ещё не один рекорд.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019