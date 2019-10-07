Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 7 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх матчах приняли участие семь российских хоккеистов.



Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился двумя очками, голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин отразил 29 из 33 бросков во встрече с «Детройт Ред Уингз», защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв записал в актив результативную передачу.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Кучеров (н)



Сергачёв (з)



А. Свечников (н)



Куликов (з)



Гурьянов (н)



Радулов (н) «Тампа-Бэй»



«Тампа-Бэй»



«Каролина»



«Виннипег»



«Даллас»



«Даллас» 0



0+1



0+2



0



0



0 -1



+1



+2



-1



+1



0 0



0



0



0



0



2 0



1



3



2



0



2 2



1



2



2



1



1 0



3



0



0



0



1 -



-



-



-



-



- 20.20



18.36



19.09



23.01



7.00



17.03