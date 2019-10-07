Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 7 октября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх матчах приняли участие семь российских хоккеистов.
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился двумя очками, голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин отразил 29 из 33 бросков во встрече с «Детройт Ред Уингз», защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв записал в актив результативную передачу.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
Сергачёв (з)
А. Свечников (н)
Куликов (з)
Гурьянов (н)
Радулов (н)
|«Тампа-Бэй»
«Тампа-Бэй»
«Каролина»
«Виннипег»
«Даллас»
«Даллас»
|0
0+1
0+2
0
0
0
|-1
+1
+2
-1
+1
0
|0
0
0
0
0
2
|0
1
3
2
0
2
|2
1
2
2
1
1
|0
3
0
0
0
1
|-
-
-
-
-
-
|20.20
18.36
19.09
23.01
7.00
17.03
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Худобин (в)
|«Даллас»
|29 из 33
|87,9
|3:4
- 7 октября 2019
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09:35
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09:30
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09:18
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09:00
-
08:46
-
08:20
-
08:15
-
06:19
-
05:23
-
04:51
-
04:44
-
02:59
-
00:00
- 6 октября 2019
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23:30
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23:01
-
22:35
-
22:14
-
22:07
-
22:00
-
21:33
-
21:18
-
21:05
-
20:47
-
20:30
-
20:25
-
20:20
-
20:15
-
20:11
-
20:01
-
19:56
-
19:31
-
19:24
-
19:21
-
19:16
-
18:47
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