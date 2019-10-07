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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 7 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 7 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх матчах приняли участие семь российских хоккеистов.

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился двумя очками, голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин отразил 29 из 33 бросков во встрече с «Детройт Ред Уингз», защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв записал в актив результативную передачу.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Кучеров (н)

Сергачёв (з)

А. Свечников (н)

Куликов (з)

Гурьянов (н)

Радулов (н)		«Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй»

«Каролина»

«Виннипег»

«Даллас»

«Даллас»		0

0+1

0+2

0

0

0		-1

+1

+2

-1

+1

0		0

0

0

0

0

2		0

1

3

2

0

2		2

1

2

2

1

1		0

3

0

0

0

1		-

-

-

-

-

-		20.20

18.36

19.09

23.01

7.00

17.03
ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Худобин (в)«Даллас»29 из 3387,93:4
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