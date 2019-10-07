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Кручинин: Дацюк ушёл, и со СКА уже не так страшно играть

Кручинин: Дацюк ушёл, и со СКА уже не так страшно играть
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Трактора» Алексей Кручинин рассказал о гостевой победе над петербургским СКА (2:1).

«Мы ставки ставим на 2:1 и с таким счётом играем. Шутка, конечно, но по-другому не объяснить, почему почти все наши победы с таким счётом. Со СКА уже не так страшно играть? Я не знаю, каким СКА казался в прошлом сезоне, потому что я сам был тут, но если сравнить с тем, какие они были два года назад, то, наверное, Павел Дацюк ушёл, и уже не так страшно.

Демченко провёл отличный матч, он даёт нам уверенность, поэтому когда Вася в воротах, мы спокойны. Мы всегда поддерживаем наших вратарей. Не важно, кто у нас играет, все вратари у нас сильные, хорошие, поэтому, даже если у кого-то складываются неудачные матчи, это бывает у всех. Со СКА мы достаточно чисто сыграли в плане удалений. Мы в каждом матче стараемся поменьше удаляться. Никто не удаляется специально. Иногда получается без удалений, иногда соперник вынуждает удаляться», — сказал Кручинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кристиной Голодниковой.

Скудру и Демченко сталкивали лбами. Они вместе обыграли СКА
Снова победа 2:1 и блестящая игра вратаря «Трактора».
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