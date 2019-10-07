Стали известны три звезды игрового дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.



Первой звездой дня стал нападающий «Детройт Ред Уингз» Энтони Манта, во встрече с «Даллас Старз» (4:3) оформивший первый покер в своей карьере



Второй звездой признан защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Славин, забросивший победную шайбу в овертайме встречи с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ).



Замкнул тройку лучших хоккеистов дня форвард «Далласа» Роопе Хинц, оформивший дубль в игре с «Детройтом».



«Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес», матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе Академии военно-воздушных сил США.

Радулов провалил старт сезона. Даже у Худобина больше набранных очков А «Детройт» перестаёт быть серым.