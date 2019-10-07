Стали известны три звезды игрового дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.
Первой звездой дня стал нападающий «Детройт Ред Уингз» Энтони Манта, во встрече с «Даллас Старз» (4:3) оформивший первый покер в своей карьере
Второй звездой признан защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Славин, забросивший победную шайбу в овертайме встречи с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ).
Замкнул тройку лучших хоккеистов дня форвард «Далласа» Роопе Хинц, оформивший дубль в игре с «Детройтом».
«Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес», матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе Академии военно-воздушных сил США.
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