Вратарь «Сан-Хосе»: мы слишком часто быстро сдаёмся

Вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Аарон Делл поделился мнением о неудачном старте сезона в исполнении своей команды. «Акулы» проиграли два стартовых матча с «Вегас Голден Найтс» с общей разницей шайб 2:9.



«Мы просто должны улучшить нашу игру прямо сейчас. Мы проигрываем и слишком часто быстро сдаёмся. Мы забиваем только по одному голу за игру, это не принесёт много побед. Плюс трудно забивать голы, когда с первых минут находишься в роли отыгрывающегося», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Сан-Хосе» ещё ни разу в своей истории не выигрывал Кубок Стэнли. В последние четыре года клуб неизменно выходил в плей-офф, один раз сыграв в финале Кубка Стэнли и один раз — в финале конференции.