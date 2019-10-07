Президент «Адмирала»: без Мнацяна мы не возродили бы команду в сезоне-2017/18

Президент хоккейного клуба «Адмирал» Заирбек Юсупов выразил соболезнования родным и близким экс-защитника «моряков» Самвела Мнацяна, скончавшегося от онкологического заболевания.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Самвела, его друзьям, всем, кто его знал. Мы потеряли одного из самых храбрых и мужественных людей. Три полных сезона Самвел был настоящим сердцем и душой «Адмирала», надёжной опорой, на которой держался весь коллектив.
И после ухода из «Адмирала» Сэм оставался частью нашей приморской хоккейной семьи. Мы навсегда запомним его как капитана команды, верного друга, самоотверженного бойца и Мужчину с большой буквы.
Не будет преувеличением сказать, что без профессионализма Самвела нам никогда не удалось бы возродить команду в 2017-2018 годах, сделать её сильнее и проложить путь к новым победам. Самвел больше не выйдет на лёд, но память о нём будет жить в наших сердцах», — цитирует Юсупова официальный сайт «Адмирала».
- 7 октября 2019
-
12:28
-
12:15
-
12:14
-
11:59
-
11:52
-
11:43
-
11:37
-
11:17
-
10:51
-
10:12
-
10:05
-
09:35
-
09:30
-
09:18
-
09:00
-
08:46
-
08:20
-
08:15
-
06:19
-
05:23
-
04:51
-
04:44
-
02:59
-
00:00
- 6 октября 2019
-
23:30
-
23:01
-
22:35
-
22:14
-
22:07
-
22:00
-
21:33
-
21:18
-
21:05
-
20:47
-
20:30