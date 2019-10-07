Президент «Адмирала»: без Мнацяна мы не возродили бы команду в сезоне-2017/18

Президент хоккейного клуба «Адмирал» Заирбек Юсупов выразил соболезнования родным и близким экс-защитника «моряков» Самвела Мнацяна, скончавшегося от онкологического заболевания.



«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Самвела, его друзьям, всем, кто его знал. Мы потеряли одного из самых храбрых и мужественных людей. Три полных сезона Самвел был настоящим сердцем и душой «Адмирала», надёжной опорой, на которой держался весь коллектив.



И после ухода из «Адмирала» Сэм оставался частью нашей приморской хоккейной семьи. Мы навсегда запомним его как капитана команды, верного друга, самоотверженного бойца и Мужчину с большой буквы.



Не будет преувеличением сказать, что без профессионализма Самвела нам никогда не удалось бы возродить команду в 2017-2018 годах, сделать её сильнее и проложить путь к новым победам. Самвел больше не выйдет на лёд, но память о нём будет жить в наших сердцах», — цитирует Юсупова официальный сайт «Адмирала».

«Настоящий мужик с доброй душой». Ушёл из жизни Самвел Мнацян Ему было всего 29 лет, ещё весной 2018-го он играл в хоккей.