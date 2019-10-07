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«Адмирал» — «Нефтехимик»: в состав гостей вернулся Степан Захарчук

«Адмирал» — «Нефтехимик»: в состав гостей вернулся Степан Захарчук
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы «Адмирала» из Владивостока и нижнекамского «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча во Владивостоке состоится сегодня, 7 октября, начало игры — в 12:30 мск.

В состав «Нефтехимика» после травмы вернулся защитник Степан Захарчук.

«Адмирал»:

Олкинуора (Красоткин);
Альмквист — Лалонд, Бакош — Юнг — Бутузов;
Мищенко — Козловский, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Бобряшов — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин;
Островский — Ибатуллин, Лисин — Петров — Коннов.

«Нефтехимик»:

Шарыченков (Барулин);
Рясенский — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;
Пайгин — Атюшов, Хисамутдинов — Куликов — Хайруллин;
Шарипзянов — Захарчук, Черников — Хафизов — Бикмуллин;
Волгин, Сергеев, Грошев — Шарифьянов — Казионов.

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