«Адмирал» — «Нефтехимик»: в состав гостей вернулся Степан Захарчук

Стали известны составы «Адмирала» из Владивостока и нижнекамского «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча во Владивостоке состоится сегодня, 7 октября, начало игры — в 12:30 мск.



В состав «Нефтехимика» после травмы вернулся защитник Степан Захарчук.



«Адмирал»:



Олкинуора (Красоткин);

Альмквист — Лалонд, Бакош — Юнг — Бутузов;

Мищенко — Козловский, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов;

Бобряшов — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин;

Островский — Ибатуллин, Лисин — Петров — Коннов.



«Нефтехимик»:



Шарыченков (Барулин);

Рясенский — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;

Пайгин — Атюшов, Хисамутдинов — Куликов — Хайруллин;

Шарипзянов — Захарчук, Черников — Хафизов — Бикмуллин;

Волгин, Сергеев, Грошев — Шарифьянов — Казионов.