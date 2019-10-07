Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лауреатов пятой недели турнира в четырёх номинациях.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Лучшим вратарём признан Янис Калниньш («Йокерит»), в двух матчах одержавший две победы. Латвийский голкипер отразил 96,92% бросков по своим воротам и показал на неделе коэффициент надёжности 0,99.



Лучшим защитником стал Филип Ларсен («Салават Юлаев»), вместе с командой одержавший две победы в двух матчах и набравший 6 (2+4) очков. В матче с «Торпедо» (5:1) датчанин набрал 4 (2+2) очка. Ларсен не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе «5».



Лучшим нападающим признан Кирилл Капризов (ЦСКА), вместе с командой одержавший победы в двух из трёх матчей недели и набравший в них 5 (4+1) очков. На счету Капризова 10 бросков, один силовой приём, а также хет-трик в матче с московским «Спартаком» (9:3)



Лучшим новичком признан нападающий Артём Галимов («Ак Барс»), вместе с командой одержавший победы в трёх матчах и набравший в них 2 (2+0) очка. В матче с минским «Динамо» (4:2) шайба Галимова стала победной. 20-летний хоккеист проводил в среднем на льду 13 минут.