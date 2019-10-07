Овечкин — Путину: ваши мудрость, сила и юмор стали символом нашей страны

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил с днём рождения президента Российской Федерации Владимира Путина.
«Что можно пожелать президенту страны? Ваше имя знает весь мир. Вы — пример для миллионов людей. Вас цитируют, уважают, ценят и боятся. Ваши мудрость, сила и юмор стали символом нашей страны!
Сильный человек – это не тот, кто побеждает слабого, а тот, кто помогает слабому стать сильнее, и вы всегда придерживаетесь этого правила. Вы капитан, а за вами — сильная команда единомышленников.
Желаю всем нам, чтобы вы оставались у руля как можно дольше, вдохновляя на новые свершения, достижения, развитие. Чтобы вы остались в истории как личность, изменившая ход событий в лучшую сторону. Желаю процветания вам, Владимир Владимирович, и стране», — приводит слова Овечкина «инстаграм» Putin Team.
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