«Витязь» вызвал Игоря Сапрыкина из фарм-клуба
Подмосковный «Витязь» вызвал из Высшей хоккейной лиги голкипера Игоря Сапрыкина, информирует официальный сайт клуба. 27-летний вратарь начинал сезон в фарм-клубе в питерском «Динамо», где он провёл три матча, в двух одержав победы.
Сапрыкин призван заменить голкипера Александра Самонова, получившего повреждение после падения на ногу двух полевых игроков в матче со «Спартаком» (1:2 Б). Как сообщил ранее генеральный директор клуба Игорь Варицкий, восстановление Самонова от травмы голеностопа займёт около двух недель.
В нынешнем сезоне Самонов провёл семь матчей, в которых одержал шесть побед, пропуская по 0,88 шайбы за матч при 97,6 % отражённых бросков (первое место в лиге по обоим статистическим показателям).
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