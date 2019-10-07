Рейтинг тренеров КХЛ: Никитин больше не лидер, Цулыгин – в пятёрке лучших

«Чемпионат» составил рейтинг тренеров КХЛ сезона-2019/20 на данный момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера на прошлой неделе.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



1 (3). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

2 (2). Михаил Кравец («Витязь»)

3 (1). Игорь Никитин (ЦСКА)

4 (4). Андрей Скабелка («Барыс»)

5 (11). Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)

6 (13). Николай Заварухин («Сибирь»)

7 (7). Боб Хартли («Авангард»)

8 (8). Андрей Мартемьянов («Автомобилист»)

9 (6). Алексей Кудашов (СКА)

10 (5). Дэвид Немировски («Торпедо»)

11 (12). Сергей Светлов («Адмирал»)

12 (9). Олег Знарок («Спартак»)

13 (17). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

14 (16). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)

15 (19). Петерис Скудра («Трактор»)

16 (10). Андрей Разин («Северсталь»)

17 (14). Владимир Крикунов («Динамо» М)

18 (21). Александр Гулявцев («Амур»)

19 (18). Сергей Зубов (ХК «Сочи»)

20 (22). Илья Воробьёв («Металлург»)

21 (15). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)

22 (20). Курт Фрейзер («Куньлунь»)

23 (23). Александр Ардашев («Локомотив»)

24 (24). Гиртс Анкипанс («Динамо» Р).