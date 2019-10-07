Кутюр: в НХЛ сложно забивать, если не работаешь. Пока все стараются больше нас
Нападающий клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр поделился мнением о неудачном старте сезона в исполнении своей команды. «Акулы» впервые за 25 лет проиграли три стартовых матча чемпионата.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Надо работать. В НХЛ сложно забивать, если ты не работаешь. Каждая команда в лиге талантлива. Обычно команда, которая лучше старается, побеждает. Пока во всех трёх матчах соперник трудился больше нас», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
«Сан-Хосе» ещё ни разу в своей истории не выигрывал Кубок Стэнли. В последние четыре года клуб неизменно выходил в плей-офф, один раз сыграв в финале Кубка Стэнли и один раз — в финале конференции.
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