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«Адмирал» обыграл «Нефтехимик», Олкинуора отразил 36 бросков

«Адмирал» обыграл «Нефтехимик», Олкинуора отразил 36 бросков
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Адмирал» на домашней площадке оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:0. Подопечные Сергея Светлова выиграли четвёртый матч из пяти последних, у нижнекамского коллектива пять поражений в шести встречах.

Счёт во встрече был открыт в середине первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий «Адмирала» Мартин Бакош. На старте второго периода команда хозяев упрочила преимущество усилиями форварда Юрия Петрова. Больше в матче не было заброшенных шайб. Свой второй «сухарь» в сезоне оформил финский голкипер «Адмирала» Юхо Олкинуора, отразивший 36 бросков.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2019, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бакош (Лалонд, Альмквист) – 10:58' (5x4)   2:0 Петров (Лисин, Коннов) – 23:47' (5x5)
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