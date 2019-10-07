«Адмирал» обыграл «Нефтехимик», Олкинуора отразил 36 бросков
Хоккейный клуб «Адмирал» на домашней площадке оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:0. Подопечные Сергея Светлова выиграли четвёртый матч из пяти последних, у нижнекамского коллектива пять поражений в шести встречах.
Счёт во встрече был открыт в середине первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий «Адмирала» Мартин Бакош. На старте второго периода команда хозяев упрочила преимущество усилиями форварда Юрия Петрова. Больше в матче не было заброшенных шайб. Свой второй «сухарь» в сезоне оформил финский голкипер «Адмирала» Юхо Олкинуора, отразивший 36 бросков.
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