«Сибирь» — «Динамо» М: стали известны составы команд
Стали известны составы новосибирской «Сибири» и московского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Новосибирске состоится сегодня, 7 октября, начало игры — в 15:30 мск.
«Сибирь»:
Красиков (Сятери);
Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;
Алексеев — Морозов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Хабаров — Пиганович, Чесалин — Комаров — Торченюк;
Глазков, Первушин — Романцев — Яковлев.
«Динамо» (Москва):
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Алексеев — Шипачёв — Тарасов;
Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Волков — Миронов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;
Прибыльский — Огурцов, Муранов — Игумнов — Афиногенов.
- 7 октября 2019
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