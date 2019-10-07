«Сибирь» — «Динамо» М: стали известны составы команд

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и московского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Новосибирске состоится сегодня, 7 октября, начало игры — в 15:30 мск.



«Сибирь»:



Красиков (Сятери);

Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;

Алексеев — Морозов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Хабаров — Пиганович, Чесалин — Комаров — Торченюк;

Глазков, Первушин — Романцев — Яковлев.



«Динамо» (Москва):



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Алексеев — Шипачёв — Тарасов;

Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;

Волков — Миронов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;

Прибыльский — Огурцов, Муранов — Игумнов — Афиногенов.