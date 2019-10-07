НХЛ: Аскаров — шестой в рейтинге драфта-2020, Амиров — 21-й

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал свою серию рейтинга драфта НХЛ, который состоится в 2020 году.



Лидером стал канадский нападающий Алексис Лафренье. Вратарь Ярослав Аскаров занял шестое место, в топ-30 также вошли российские хоккеисты Родион Амиров (21), Василий Пономарёв (26), Александр Пашнин (28), Шакир Мухмадуллин (29).



1. Алексис Лафренье (н) (QMJHL)

2. Куинтон Байфилд (н) (OHL)

3. Александр Хольц (н) («Юргорден»)

4. Лукас Реймонд (н) («Фрелунда»)

5. Коул Перфетти (н) (OHL)

6. Ярослав Аскаров (в) (СКА-1946)

7. Джейми Дриcдэйл (з) (OHL)

8. Антон Лунделль (н) (ХИФК,)

9. Марко Росси (н) (OHL)

10. Хендрикс Лапьер (н) (QMJHL).



Описание Аскарова от сайта НХЛ: «Грандиозная игра в воротах при потрясающем атлетизме и быстрых руках. Он помог сборной России занять второе место на чемпионате мира U18 и первое место на Кубке Глинки/Гретцки—2019, в четырёх матчах пропустив в среднем по 1,25 шайбы и отразив 96,0% бросков».

«Как будто у меня уже 6 Кубков Стэнли…». В России растёт правильный вратарь Вратарь Ярослав Аскаров не чувствует себя героем после победы на Глинке. Хочет поехать на МЧМ и сыграть за СКА.