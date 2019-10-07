Буцаев: тяжело на что-то рассчитывать, когда форварды не держат шайбу
Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от проигранного матча с «Адмиралом» из Владивостока (0:2). У нижнекамского коллектива пять поражений в последних шести встречах.
«По игре тяжело рассчитывать на что-то, когда нападающие не держат шайбу, не выигрывают единоборства. Отсюда не было моментов в первых двух периодах. Играя в меньшинстве, у нас было больше шансов, чем при игре «5 на 5». В третьем периоде наконец у нас что-то переключилось в головах или ногах, но этого недостаточно. Большие претензии к нападающим. Три игры уже без голов. Если мы хотим побеждать, в этом компоненте нам нужно кардинально пересматривать свои действия», — приводит слова специалиста официальный сайт «Адмирала».
«Адмирал» обыграл «Нефтехимик», Олкинуора отразил 36 бросков
- 7 октября 2019
-
16:35
-
16:28
-
16:19
-
15:58
-
15:56
-
15:32
-
15:22
-
15:00
-
14:52
-
14:45
-
14:24
-
14:00
-
13:46
-
13:29
-
12:59
-
12:28
-
12:15
-
12:14
-
11:59
-
11:52
-
11:43
-
11:37
-
11:17
-
10:51
-
10:12
-
10:05
-
09:35
-
09:30
-
09:18
-
09:00
-
08:46
-
08:20
-
08:15
-
06:19
-
05:23
Партнерский контент