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Буцаев: тяжело на что-то рассчитывать, когда форварды не держат шайбу

Буцаев: тяжело на что-то рассчитывать, когда форварды не держат шайбу
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от проигранного матча с «Адмиралом» из Владивостока (0:2). У нижнекамского коллектива пять поражений в последних шести встречах.

«По игре тяжело рассчитывать на что-то, когда нападающие не держат шайбу, не выигрывают единоборства. Отсюда не было моментов в первых двух периодах. Играя в меньшинстве, у нас было больше шансов, чем при игре «5 на 5». В третьем периоде наконец у нас что-то переключилось в головах или ногах, но этого недостаточно. Большие претензии к нападающим. Три игры уже без голов. Если мы хотим побеждать, в этом компоненте нам нужно кардинально пересматривать свои действия», — приводит слова специалиста официальный сайт «Адмирала».

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