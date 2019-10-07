«Автомобилист» — «Трактор»: Голышев начнёт матч в звене с Дацюком и Доусом

«Автомобилист» и «Трактор» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Встреча состоится сегодня, 7 октября, начало — в 17:00 мск.



Нападающий хозяев Анатолий Голышев начнёт встречу в первом звене. В предыдущем матче хоккеист был заявлен в четвёртую тройку нападения.



«Автомобилист»:



Коварж (Гросс);

Гуркин — Вишневский, Доус — Дацюк — Голышев;

Василевский — Бодров, Литовченко — Плэтт — Секстон;

Березин — Трямкин, Гареев — Кучерявенко — Мацек;

Овчинников, Валитов, Мозер — Попов — Хрипунов.



«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Виртанен — Меньшиков, Томас — Седлак — Гика;

Терещенко — Сергиенко, Кручинин — Шаров — Кэлоф;

Карпухин — Бородкин, Глинкин — Шолохов — Фатеев;

Ясинский, Тридчиков — Карлин — Косов, Мансуров.