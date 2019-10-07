«Автомобилист» — «Трактор»: Голышев начнёт матч в звене с Дацюком и Доусом

«Автомобилист» и «Трактор» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Встреча состоится сегодня, 7 октября, начало — в 17:00 мск.
Нападающий хозяев Анатолий Голышев начнёт встречу в первом звене. В предыдущем матче хоккеист был заявлен в четвёртую тройку нападения.
«Автомобилист»:
Коварж (Гросс);
Гуркин — Вишневский, Доус — Дацюк — Голышев;
Василевский — Бодров, Литовченко — Плэтт — Секстон;
Березин — Трямкин, Гареев — Кучерявенко — Мацек;
Овчинников, Валитов, Мозер — Попов — Хрипунов.
«Трактор»:
Демченко (Федотов);
Виртанен — Меньшиков, Томас — Седлак — Гика;
Терещенко — Сергиенко, Кручинин — Шаров — Кэлоф;
Карпухин — Бородкин, Глинкин — Шолохов — Фатеев;
Ясинский, Тридчиков — Карлин — Косов, Мансуров.
- 7 октября 2019
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