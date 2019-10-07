«Салават Юлаев» — «Металлург»: в составе гостей дебютирует Нестрашил

«Салават Юлаев» и «Металлург» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 7 октября, начало — в 17:00 мск.
Нападающий «Салавата» Никита Сошников переведён в третье звено, а защитник Шакир Мухамадуллин отсутствует в составе по причине вызова в юниорскую сборную. В составе гостей дебютирует нападающий Андрей Нестрашил, заменивший во втором звене травмированного Владимира Галузина.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Сохатский);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов — Лисовец, Хохряков — Бурмистров — Кугрышев;
Сергеев — Пашнин, Сошников — Кадейкин — Майоров;
Алалыкин, Солодухин — Картаев — Жарков.
«Металлург»:
Кошечкин (Галимов);
Антипин — Бирюков, Любимов — Неколенко — Тимкин;
Верещагин — Яковлев, Мозякин — Нестрашил — Паршин;
Береглазов — Матушкин, Потехин — Расмуссен — Козун;
Дронов, Коробкин — Локтионов — Дорофеев, Рожков.
- 7 октября 2019
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