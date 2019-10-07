«Салават Юлаев» — «Металлург»: в составе гостей дебютирует Нестрашил

«Салават Юлаев» и «Металлург» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 7 октября, начало — в 17:00 мск.



Нападающий «Салавата» Никита Сошников переведён в третье звено, а защитник Шакир Мухамадуллин отсутствует в составе по причине вызова в юниорскую сборную. В составе гостей дебютирует нападающий Андрей Нестрашил, заменивший во втором звене травмированного Владимира Галузина.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Сохатский);

Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Коледов — Лисовец, Хохряков — Бурмистров — Кугрышев;

Сергеев — Пашнин, Сошников — Кадейкин — Майоров;

Алалыкин, Солодухин — Картаев — Жарков.



«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Бирюков, Любимов — Неколенко — Тимкин;

Верещагин — Яковлев, Мозякин — Нестрашил — Паршин;

Береглазов — Матушкин, Потехин — Расмуссен — Козун;

Дронов, Коробкин — Локтионов — Дорофеев, Рожков.

