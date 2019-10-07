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«Оттава» вызвала Виталия Абрамова из АХЛ

«Оттава» вызвала Виталия Абрамова из АХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» вызвал нападающего Виталия Абрамова из Американской хоккейной лиги, сообщает официальный сайт канадской команды.

В нынешнем сезоне россиянин провёл один матч в АХЛ, не сумев отметиться результативными действиями и заработав показатель полезности «-1». Ранее Абрамов выступал в системе «Коламбус Блю Джекетс», оказавшись в канадской команде в результате крупного февральского обмена, главным активом которого был нападающий Мэтт Дюшейн.

21-летний форвард дебютировал в НХЛ в матче с «Калгари Флэймз» (1:5). Абрамов стал первым россиянином, сыгравшим за «сенаторов» с 2013 года. В дебютной встрече в НХЛ Виталий провёл на льду 13 минут 52 секунды (0,51 – в большинстве, показатель полезности «-3» – худший в команде) и не нанёс бросков в створ.

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