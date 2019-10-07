Пелино: Воробьёв — прекрасный тренер, который никогда не стоит на месте

Тренер «Локомотива» Майкл Пелино поделился мнением о выступлении в нынешнем сезоне «Металлурга» — бывшей команды канадского специалиста.
«Хоккей непредсказуем, как и любой другой вид спорта. «Локомотив» и «Металлург» совершенствуются и примерно равны по мастерству. Я надеюсь, что, несмотря на неудачное начало сезона, обе команды разыграются. Когда команда проигрывает, самое сложное — это сохранить уверенность в своих силах и найти свой путь к победе. Поэтому я согласен, что у «Металлурга» и «Локомотива» сейчас примерно одинаковое состояние и схожий план действий.
Илья Воробьёв — прекрасный тренер, который никогда не стоит на месте. Мне нравится, и я знаю, как он думает. И я искренне желаю Магнитогорску начать выигрывать чаще», — приводит слова Пелино клуб болельщиков «Металлурга».
- 7 октября 2019
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