Ягр: я — актёр, а не зритель, поэтому на матч НХЛ в Праге не ходил

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр объяснил, почему не посетил матч Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» — «Чикаго Блэкхоукс» (4:3), который прошёл в Праге.
«Я — актёр, а не зритель, поэтому на матч НХЛ в Праге не ходил», — приводит слова Ягра в своём «твиттере» журналист Зденек Янда.
Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».
Ягр успел также поиграть и в Континентальной хоккейной лиге, где защищал цвета омского «Авангарда».
- 7 октября 2019
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