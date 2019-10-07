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«Салават» — «Металлург»: Мозякин выдал красивую голевую передачу в падении

«Салават» — «Металлург»: Мозякин выдал красивую голевую передачу в падении
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» принимает в Уфе «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода гости выигрывают со счётом 1:0.

В концовке первого периода Денис Паршин открыл счёт, воспользовавшись отличной передачей капитана Сергея Мозякина, которую тот сделал в падении.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Сохатский);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов — Лисовец, Хохряков — Бурмистров — Кугрышев;
Сергеев — Пашнин, Сошников — Кадейкин — Майоров;
Алалыкин, Солодухин — Картаев — Жарков.

«Металлург»:

Кошечкин (Галимов);
Антипин — Бирюков, Любимов — Неколенко — Тимкин;
Верещагин — Яковлев, Мозякин — Нестрашил — Паршин;
Береглазов — Матушкин, Потехин — Расмуссен — Козун;
Дронов, Коробкин — Локтионов — Дорофеев, Рожков.

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