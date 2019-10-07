«Салават» — «Металлург»: Мозякин выдал красивую голевую передачу в падении

«Салават Юлаев» принимает в Уфе «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода гости выигрывают со счётом 1:0.



В концовке первого периода Денис Паршин открыл счёт, воспользовавшись отличной передачей капитана Сергея Мозякина, которую тот сделал в падении.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Сохатский);

Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Коледов — Лисовец, Хохряков — Бурмистров — Кугрышев;

Сергеев — Пашнин, Сошников — Кадейкин — Майоров;

Алалыкин, Солодухин — Картаев — Жарков.



«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Бирюков, Любимов — Неколенко — Тимкин;

Верещагин — Яковлев, Мозякин — Нестрашил — Паршин;

Береглазов — Матушкин, Потехин — Расмуссен — Козун;

Дронов, Коробкин — Локтионов — Дорофеев, Рожков.