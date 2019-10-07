СКА – «Спартак»: Бурдасов начнёт матч во втором звене «армейцев»

СКА и «Спартак» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 7 октября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Вернувшийся в СКА нападающий Антон Бурдасов начнёт матч во втором звене, а Дмитрий Кагарлицкий не попал в заявку хозяев.
СКА:
Мельничук (Хелльберг);
Токранов – Рундблад, Ткачёв – Лехтеря – Плотников;
Дыбленко – Белов, Барабанов – Кемппайнен – Бурдасов;
Зубарев – Зуб, Дергачёв – Коскиранта – Карпов;
Галенюк, Кузьменко – Каблуков – Кетов, Марченко.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Гончаров — Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Рылов — Херсли, Талалуев — Ганзл — Хохлачёв;
Кулик — Гришин, Фёдоров — Юньков — Столяров;
Тришин, Шабловский, Лещенко — Шашков — Цыплаков.
- 7 октября 2019
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