СКА – «Спартак»: Бурдасов начнёт матч во втором звене «армейцев»

СКА и «Спартак» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 7 октября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вернувшийся в СКА нападающий Антон Бурдасов начнёт матч во втором звене, а Дмитрий Кагарлицкий не попал в заявку хозяев.

СКА:



Мельничук (Хелльберг);

Токранов – Рундблад, Ткачёв – Лехтеря – Плотников;

Дыбленко – Белов, Барабанов – Кемппайнен – Бурдасов;

Зубарев – Зуб, Дергачёв – Коскиранта – Карпов;

Галенюк, Кузьменко – Каблуков – Кетов, Марченко.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Гончаров — Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Рылов — Херсли, Талалуев — Ганзл — Хохлачёв;

Кулик — Гришин, Фёдоров — Юньков — Столяров;

Тришин, Шабловский, Лещенко — Шашков — Цыплаков.