Заварухин: хотел бы поблагодарить Крикунова за приглашение в Нижнекамск

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин после встречи с московским «Динамо» (1:0) выразил слова благодарности наставнику москвичей Владимиру Крикунову.
«Я хотел бы поблагодарить Владимира Васильевича за то, что он в своё время позвал меня в Нижнекамск, а потом в Екатеринбург. Его команды всегда выглядят сильно, мощно физически и играют в атакующий, яркий хоккей. Сегодня нам, может быть, где-то повезло, и ещё раз хотел бы отметить, что здорово сыграл Красиков», — передает слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
Новосибирский клуб одержал третью победу, а московская команда потерпела четвёртое поражение в пяти матчах. 11 октября «Сибирь» примет на своей площадке «Барыс», а подопечные Владимира Крикунова 9-го числа встретятся на выезде с «Трактором».
- 7 октября 2019
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