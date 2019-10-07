Йокипакка: «Сибирь» выиграла матч с «Динамо» для Самвела Мнацяна

Защитник новосибирской «Сибири» Юрки Йокипакка прокомментировал домашнюю победу в матче с московским «Динамо» (1:0).



«Мы хорошо отыграли все 60 минут, сыграли умно. Смогли не дать «Динамо» создать большое количество голевых моментов, это хорошая победа. Труднее ли защитникам играть такие плотные матчи с минимальным счётом? Я об этом никогда не думаю. Нужно просто стараться играть на максимуме в каждом матче. А характер матча — это не так важно. Кто играет у нас в воротах тоже не имеет большого значения, будь то Красиков или Сятери — задача от этого не меняется. Считаю, что «Сибирь» становится лучше с каждой встречей, мы стараемся прибавлять и сохранять победный импульс.



Что касается моей личной игры, то мне приятно, что я иду среди лидеров в команде, но никаких планов по набранным очкам у меня нет. Мне есть куда прибавлять и я стараюсь каждый новый матч играть лучше предыдущего.



Предматчевая церемония была очень грустная. Безумно жаль, что такие вещи происходят. Мы выиграли этот матч для Самвела», — сказал Йокипакка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Настоящий мужик с доброй душой». Ушёл из жизни Самвел Мнацян Ему было всего 29 лет, ещё весной 2018-го он играл в хоккей.