«Сибирь» опровергла информацию о договорённости с «Динамо» по отсутствию Яшкина

Пресс-служба «Сибири» отметила, что клуб не имеет никакого отношения к тому, что нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин пропускал матч с новосибирцами. Встреча закончилась победой команды Николая Заварухина со счётом 1:0.



Ранее в СМИ появилась информация, что Яшкин не примет участия во встрече из-за договорённости между клубами, которая появилась, когда «Сибирь» продавала «Динамо» права на игрока.



«Появившаяся в СМИ информация о том, что хоккеист «Динамо» Яшкин пропускал матч с «Сибирью» по условиям продажи прав нашим клубом в «Динамо», не соответствует действительности. Наш клуб не имеет отношения к данному решению тренерского штаба ХК «Динамо», — гласит заявление пресс-службы «Сибири» в «Твиттере».

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