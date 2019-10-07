«Автомобилист» всухую обыграл «Трактор», Коварж отразил 25 бросков

«Автомобилист» принимал в Екатеринбурге «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Андрея Мартемьянова.



Ключевым отрезком матча стал третий период, в ходе которого ворота гостей поразили Дэн Секстон, Найджел Доус и Артём Гареев. Голкипер хозяев Якуб Коварж отметился «сухарём», отразив 25 бросков соперника.



10 октября «Автомобилист» встретится на выезде со СКА, а челябинский клуб 9-го числа примет московское «Динамо».



Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.