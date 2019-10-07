Шат-аут Кошечкина помог «Металлургу» обыграть «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» принимал в Уфе «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Ильи Воробьёва. Гости одержали вторую победу в последних трёх матчах.
Во втором периоде ворота хозяев поразили Денис Паршин и Роман Любимов, реализовавший большинство. В третьей двадцатиминутке преимущество гостей укрепил Богдан Потехин. Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин записал на свой счёт шат-аут, отразив 27 бросков соперника.
9 октября «Салават Юлаев» примет в Уфе «Барыс», а «Магнитка» 10-го числа встретится в Магнитогорске с «Адмиралом».
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля.
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 7 октября 2019
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