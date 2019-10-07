Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шат-аут Кошечкина помог «Металлургу» обыграть «Салават Юлаев»

Шат-аут Кошечкина помог «Металлургу» обыграть «Салават Юлаев»
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» принимал в Уфе «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Ильи Воробьёва. Гости одержали вторую победу в последних трёх матчах.

Во втором периоде ворота хозяев поразили Денис Паршин и Роман Любимов, реализовавший большинство. В третьей двадцатиминутке преимущество гостей укрепил Богдан Потехин. Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин записал на свой счёт шат-аут, отразив 27 бросков соперника.

9 октября «Салават Юлаев» примет в Уфе «Барыс», а «Магнитка» 10-го числа встретится в Магнитогорске с «Адмиралом».

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Паршин (Мозякин) – 15:14' (5x5)   0:2 Любимов (Матушкин, Мозякин) – 29:24' (5x4)   0:3 Потехин (Антипин, Козун) – 56:36' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019