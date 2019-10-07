Хиетанен: неудачные результаты не давят на «Динамо», ничего особенного

Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен прокомментировал выездное поражение от новосибирской «Сибири» со счётом 0:1, которое стало для динамовцев четвёртым в пяти последних матчах.
«Неудачный матч для «Динамо». Вроде бы всё очень ровно и близко, но нам не хватило бросков и голевых моментов. Это невесело, заканчивать матч с нулём забитых голов. В чём причины того, что мы не забиваем, я не знаю. Нужно больше бросать, потому что в Новосибирске теперь коробка маленького размера и каждый бросок таит в себе опасность. Конечно, разница между европейской и финской площадками не такая большая, но она есть. Это тем более должно побуждать бросать чаще.
Неудачные результаты в последних матчах не давят на команду. Конечно, «Динамо» должно играть лучше. Психологический климат в команде хороший, ничего особенного не происходит», — сказал Хиетанен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
- 7 октября 2019
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