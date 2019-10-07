Малкин пропускает тренировку «Питтсбурга». Он получил травму в предыдущем матче
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропускает тренировочное занятие, информирует микроблог Pens Inside Scoop в «Твиттере». Помимо Малкина на тренировке отсутствует форвард Ник Бьюгстад.
Российский нападающий получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2). После столкновения с защитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым форвард с трудом смог подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку.
В минувшем сезоне 33-летний россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате и записал на свой счёт 72 (21+51) очка при показателе полезности «-25». В четырёх матчах плей-офф форвард забил один гол.
В составе «Питтсбурга» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли.
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«Питтсбург» разгромил «Коламбус», а лидеры «пингвинов» закончили встречу с разным настроением.
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