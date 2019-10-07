Бурдасов отметился голом в первом матче после возвращения в СКА

СКА принимает в Санкт-Петербурге «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В концовке второго периода подопечным Алексея Кудашова при счёте 0:2 удалось отыграть один гол стараниями Антона Бурдасова. Для хоккеиста этот гол стал первым после возвращения в СКА. Бурдасов нанёс точный бросок после вбрасывания, которое выиграл Йоонас Кеммпайнен.
Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.
СКА:
Мельничук (Хелльберг);
Токранов — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Дыбленко — Белов, Барабанов — Кемппайнен — Бурдасов;
Зубарев — Зуб, Дергачёв — Коскиранта — Карпов;
Галенюк, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Марченко.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Гончаров — Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Рылов — Херсли, Талалуев — Ганзл — Хохлачёв;
Кулик — Гришин, Фёдоров — Юньков — Столяров;
Тришин, Шабловский, Лещенко — Шашков — Цыплаков.
- 7 октября 2019
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