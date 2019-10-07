Бурдасов отметился голом в первом матче после возвращения в СКА

СКА принимает в Санкт-Петербурге «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В концовке второго периода подопечным Алексея Кудашова при счёте 0:2 удалось отыграть один гол стараниями Антона Бурдасова. Для хоккеиста этот гол стал первым после возвращения в СКА. Бурдасов нанёс точный бросок после вбрасывания, которое выиграл Йоонас Кеммпайнен.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

СКА:



Мельничук (Хелльберг);

Токранов — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Дыбленко — Белов, Барабанов — Кемппайнен — Бурдасов;

Зубарев — Зуб, Дергачёв — Коскиранта — Карпов;

Галенюк, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Марченко.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Гончаров — Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Рылов — Херсли, Талалуев — Ганзл — Хохлачёв;

Кулик — Гришин, Фёдоров — Юньков — Столяров;

Тришин, Шабловский, Лещенко — Шашков — Цыплаков.