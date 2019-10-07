Гуськов: Воробьёв не сидит без дела, я бы отметил командную игру «Магнитки»

Заслуженный мастер спорта, эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Александр Гуськов оценил игру «Металлурга» в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:0).
«Сегодняшний матч с «Салаватом» был определённой проверкой для «Магнитки» в этот непростой момент. Соответственно, я бы отметил её командную игру. «Металлург» сыграл очень аккуратно и продуктивно, а также, дисциплинированно. Были, конечно, ошибки, но без них нельзя сыграть ни один матч.
У «Салавата» сегодня самой грозной силой были легионеры, но «Магнитка» не пропустила от них ни одной шайбы. И это заслуга и всей пятёрки, которая была на льду при игре в обороне, и Василия Кошечкина. Ожил Мозякин, другие игроки также набирают форму. Гол в большинстве тоже говорит о том, что команда начала забивать в большинстве. И это наверняка должно радовать Воробьёва. Посмотрим, как пойдёт дальше.
Выше названные факторы — плоды работы Воробьёва? Он не сидит без дела и работает над улучшением каждого компонента, заставляя делать это всю команду. Нестрашил сегодня также добавил мощи и умных решений. Он заставлял на себе удаляться и поучаствовал в атаке с голом Паршина. Сейчас свежая кровь для магнитогорцев как раз кстати», — сказал Гуськов в интервью «Чемпионату».
- 7 октября 2019
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