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36-летний Артюхин забросил первую шайбу в нынешнем сезоне

36-летний Артюхин забросил первую шайбу в нынешнем сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» принимает в столице Латвии «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Команда Гиртса Анкипанса вышла вперёд на 8-й минуте после точного броска в исполнении Виталия Павлова. Гостям удалось отыграть только в начале третьего периода стараниями Евгения Артюхина. 36-летний форвард подмосковной команды забросил первую шайбу в составе «Витязя» и набрал первый результативный балл. Ветеран заключил контракт с подмосковным клубом в мае нынешнего года. Ранее Артюхин выступал за СКА, московское «Динамо», ЦСКА и «Атлант».

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

9 октября рижане проведут домашний матч с минским «Динамо», а подмосковный клуб в этот же день встретится в Нижнем Новгороде с «Торпедо».

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