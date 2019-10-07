36-летний Артюхин забросил первую шайбу в нынешнем сезоне

Рижское «Динамо» принимает в столице Латвии «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Команда Гиртса Анкипанса вышла вперёд на 8-й минуте после точного броска в исполнении Виталия Павлова. Гостям удалось отыграть только в начале третьего периода стараниями Евгения Артюхина. 36-летний форвард подмосковной команды забросил первую шайбу в составе «Витязя» и набрал первый результативный балл. Ветеран заключил контракт с подмосковным клубом в мае нынешнего года. Ранее Артюхин выступал за СКА, московское «Динамо», ЦСКА и «Атлант».

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.



9 октября рижане проведут домашний матч с минским «Динамо», а подмосковный клуб в этот же день встретится в Нижнем Новгороде с «Торпедо».