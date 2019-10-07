СКА уступил «Спартаку» в овертайме и потерпел третье поражение подряд

СКА принимал в Санкт-Петербурге «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу красно-белых.



Подопечные Олега Знарка дважды поразили ворота питерского клуба в ходе первого игрового отрезка. Сначала Дмитрий Вишневский отличился в формате «5 на 4», а в концовке периода большинство реализовал Робин Ганзл. Во втором периоде Антон Бурдасов отыграл один гол, забросив первую шайбу после возвращения в СКА, а на первой минуте третьего периода Владимир Ткачёв восстановил равенство. Победную шайбу в овертайме в составе гостей забросил Мартиньш Карсумс.



10 октября СКА примет в Санкт-Петербурге «Автомобилист», а «Спартак» днём ранее встретится на выезде с «Северсталью».