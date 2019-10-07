СКА уступил «Спартаку» в овертайме и потерпел третье поражение подряд
СКА принимал в Санкт-Петербурге «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу красно-белых.
Подопечные Олега Знарка дважды поразили ворота питерского клуба в ходе первого игрового отрезка. Сначала Дмитрий Вишневский отличился в формате «5 на 4», а в концовке периода большинство реализовал Робин Ганзл. Во втором периоде Антон Бурдасов отыграл один гол, забросив первую шайбу после возвращения в СКА, а на первой минуте третьего периода Владимир Ткачёв восстановил равенство. Победную шайбу в овертайме в составе гостей забросил Мартиньш Карсумс.
10 октября СКА примет в Санкт-Петербурге «Автомобилист», а «Спартак» днём ранее встретится на выезде с «Северсталью».
КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2019, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Вишневский (Хохлачёв, Ганзл) – 07:35' (5x4) 0:2 Ганзл (Рылов, Хохлачёв) – 18:23' (5x4) 1:2 Бурдасов (Кемппайнен) – 36:06' (5x5) 2:2 Ткачёв (Рундблад, Плотников) – 40:19' (5x5) 2:3 Карсумс (Хохлачёв) – 60:28' (3x3)
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