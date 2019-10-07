Рижское «Динамо» проиграло «Витязю», поражение стало восьмым подряд

Рижское «Динамо» принимало в столице Латвии «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



Команда Гиртса Анкипанса вышла вперёд на 8-й минуте после точного броска в исполнении Виталия Павлова. Гостям удалось отыграть только в начале третьего периода стараниями Евгения Артюхина. На 56-й минуте подопечные Михаила Кравеца вышли вперёд после гола Павла Чернова и сумели сохранить минимальное преимущество до финальной сирены.



«Динамо» продлило серию поражений до восьми матчей, «Витязь» одержал 11-ю победу в последних 12 встречах. 9 октября рижане проведут домашний матч с минским «Динамо», а подмосковный клуб в этот же день встретится в Нижнем Новгороде с «Торпедо».