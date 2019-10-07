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Рижское «Динамо» проиграло «Витязю», поражение стало восьмым подряд

Рижское «Динамо» проиграло «Витязю», поражение стало восьмым подряд
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» принимало в столице Латвии «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Команда Гиртса Анкипанса вышла вперёд на 8-й минуте после точного броска в исполнении Виталия Павлова. Гостям удалось отыграть только в начале третьего периода стараниями Евгения Артюхина. На 56-й минуте подопечные Михаила Кравеца вышли вперёд после гола Павла Чернова и сумели сохранить минимальное преимущество до финальной сирены.

«Динамо» продлило серию поражений до восьми матчей, «Витязь» одержал 11-ю победу в последних 12 встречах. 9 октября рижане проведут домашний матч с минским «Динамо», а подмосковный клуб в этот же день встретится в Нижнем Новгороде с «Торпедо».

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Павлов (Сотниекс, Липсбергс) – 07:38' (5x5)   1:1 Артюхин – 42:01' (5x5)   1:2 Чернов (Ержабек, Евсеенков) – 55:19' (5x5)
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