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Хартли съел борщ и пожелал удачи Михееву в «Торонто»

Хартли съел борщ и пожелал удачи Михееву в «Торонто»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли отправил послание нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Илье Михееву. В прошлом сезоне россиянин выступал за омский клуб под руководством канадского специалиста.

После первого матча с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Михеев обратил внимание на то, что в Канаде не любят есть суп.

«Привет, Илья. Великолепный старт в «Торонто». Мы очень гордимся тобой и работой, которую ты выполняешь на льду. Но до нас дошли новости, что у тебя там нет борща. Так что за тебя, Илья! Мы пришлём несколько кастрюль борща для тебя, можешь даже угостить одноклубников. Удачи тебе!» — сказал Хартли в видео, размещённом в «инстаграме» омского клуба.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» «Авангарда».

В нынешнем сезоне Михеев провёл три матча в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 3 (1+2) набранными очками.

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